Cảnh sát giao thông truy bắt kẻ trộm xe máy đang tăng tốc tẩu thoát

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa trưa nay 14/11 cho biết, vừa truy chặn, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy đang trên đường tẩu thoát.

Trước đó vào khoảng 11h trưa cùng ngày, trong lúc tổ công tác do Đại úy Nguyễn Xuân Quý đảm nhiệm điều hành gồm 5 cán bộ, chiến sĩ CSGT, CSCĐ thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, thì nhận được tin báo từ người dân cho biết, một đối tượng trộm cắp xe máy đang tẩu thoát trên quốc lộ 1A về hướng Nam.

Sau cuộc truy đuổi trên quốc lộ 1A, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khống chế, bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy đang tăng tốc tẩu thoát.

Ngay lập tức tổ công tác triển khai phương án truy đuổi người đàn ông và chiếc xe máy có đặc điểm nhận dạng như người dân mô tả. Khi đến lý trình Km 1495+900 quốc lộ 1A ở xã Cam Lâm, tổ công tác đã phát hiện, khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Đấu tranh khai thác nóng, người đàn ông này khai nhận là Nguyễn Đình Châu (SN 1983, trú tại phố Trần Quang Diệu, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai). Trong lúc đang đi lang thang trên quốc lộ 1A ở phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Châu đã trộm cắp chiếc xe máy BKS 79CA-009.80 của một người dân địa phương.

Tang vật chiếc xe máy đã được thu giữ tại hiện trường.

Bị phát hiện, Châu tăng tốc xe máy tẩu thoát nhưng chỉ mới chạy được một chặng đường thì kẻ trộm đã sa lưới bởi tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trong buổi trưa cùng ngày, đối tượng và tang vật đã được chuyển giao cho Công an phường Bắc Cam Ranh tiếp nhận để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.