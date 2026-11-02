Cảnh sát giao thông truy bắt đối tượng trộm xe máy

Trước đó, khoảng 11h28 ngày 1/11, sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Phú Lâm về một nam thanh niên trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đỏ đen, biển số 93K1-005.xx, đang di chuyển theo hướng từ xã Phú Lâm về xã Gia Kiệm (TP Đồng Nai), Đội CSGT đường bộ số 2 lập tức triển khai lực lượng, tổ chức chốt chặn tại các vị trí nghi vấn trên tuyến đường.

CSGT và lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng N.H.C. về hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 14h cùng ngày, tại Km22, Quốc lộ 20, tổ công tác phát hiện đối tượng cùng phương tiện có đặc điểm trùng khớp với tin báo nên tiến hành dừng xe, đưa về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng là N.H.C. (SN 1985, ngụ TP Đà Nẵng). Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng phương tiện cho Công an xã Phú Lâm tiếp tục làm rõ và xử lý.