Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hơn 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 11 ngày

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nồng độ cồn người dân khi tham gia giao thông tuyến đường thủy.

Từ ngày 15/10 đến ngày 25/10/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ. Trong đó, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con.

Tổng số tiền phạt ước tính hơn 30,8 tỷ đồng; tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 962 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.253 trường hợp.

Đáng lo ngại, có đến 2.199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở; con số này phản ánh một thực trạng đang diễn ra là nhiều người đã sử dụng lượng lớn rượu, bia nhưng vẫn tham gia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bất chấp nguy cơ tai nạn và những hậu quả nghiêm trọng có thể gây ra cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác.

Trên tuyến đường thủy , lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt 4 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện vi phạm, lực lượng đã tổ chức bố trí tuần tra, kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã và các tuyến kết nối với trục giao thông chính.

Việc kiểm tra chú trọng khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và những tuyến, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Việc kiểm tra sẽ được tập trung tại các khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và những tuyến, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh các chốt kiểm tra, Cảnh sát giao thông cũng thực hiện sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động để phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện cố tình quay đầu, rẽ vào đường ngang hoặc ngõ tắt nhằm né tránh kiểm tra. Qua đó, góp phần hạn chế hành vi đối phó, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cho biết, sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn về việc tuần tra, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, bên cạnh đó công tác tuyên truyền về nguy cơ, hậu quả của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

"Đã uống rượu, bia - Không lái xe", đó không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.