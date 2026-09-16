Cảnh sát giao thông Thanh Hóa lội nước phân luồng xe khi lũ thượng nguồn tràn về

Ngày 16/9, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xảy ra tình trạng ngập ở nhiều vị trí khiến việc đi lại của các phương tiện gặp khó khăn, thậm chí có xe chết máy phải cứu hộ.

Đoạn tuyến quốc lộ 1 qua xã Hà Trung bị ngập sâu (Ảnh: P. Tuấn).

Ghi nhận tại Km 297+200, quốc lộ 1, do mưa nhiều cộng thêm nước từ thượng nguồn đổ về tràn ngập mặt đường, chiều Nam - Bắc có vị trí sâu khoảng 40 - 60cm.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại khu vực này, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an xã bố trí người cảnh giới, cắm biển thông báo và hướng dẫn xe máy, xe ô tô gầm thấp chuyển hướng lưu thông, tránh qua khu vực nước sâu.

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa lội nước phân luồng giao thông trên quốc lộ 1 (Ảnh: P. Tuấn).

Còn những phương tiện như xe tải, xe khách, xe gầm cao được hướng dẫn đi sát dải phân cách với tốc độ chậm để di chuyển qua khu vực ngập nước an toàn.

Thời điểm trưa ngày 16/9 khi mực nước dâng cao, đã có không ít ô tô, mô tô chết máy, phải gọi cứu hộ.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ cứu hộ xe ô tô ra khỏi vị trí ngập nước.

Tại Km 10+100 tỉnh lộ 522, thuộc địa phận thôn Thành Minh, xã Ngọc Trạo mặt đường bị ngập khoảng 50cm, nước chảy xiết. Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã thường trực tại đây vừa phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông, vừa cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp hỗ trợ người dân và học sinh di chuyển an toàn qua khu vực ngập, nhất là tại những thời điểm nước dâng cao, dòng chảy mạnh.

Xe mô tô bị chết máy khi đi qua khu vực ngập nước sâu (Ảnh: P. Tuấn).

Đối với các phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực ngập, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân dừng, đỗ tại vị trí phù hợp, chờ nước rút hoặc lựa chọn hướng di chuyển an toàn.

Chiều ngày 16/9, Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự báo từ chiều 16/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm. Thống kê đến chiều ngày 16/9, trên địa bàn có 10 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây tắc đường. Trong đó 6 vị trí quốc lộ 15C, quốc lộ 217; 4 vị trí tỉnh lộ. Đơn vị quản lý đường bộ đang chỉ đạo, bố trí máy mọc, vật tư để xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Hiện có 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập cục bộ. Trong đó, có 5 vị trí quốc lộ (quốc lộ 15/01 vị trí, quốc lộ 47/01 vị trí; quốc lộ 217B/03 vị trí); 25 vị trí tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn.