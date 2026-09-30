Cảnh sát giao thông tăng cường phạt nguội người đi xe máy qua camera

Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang đẩy mạnh phạt nguội đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thông qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Việc tăng cường ghi hình, xử lý nhằm hạn chế tâm lý người điều khiển phương tiện chỉ chấp hành quy định khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

CSGT TPHCM tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh. Ảnh: KIẾN VĂN

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm… Hình ảnh vi phạm sau khi thu thập được kiểm tra, đối chiếu, xác minh để làm căn cứ xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định.

Các hành vi trên được xác định là tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trong đó, vượt đèn đỏ có thể dẫn đến va chạm tại nút giao; đi ngược chiều tạo ra tình huống đối đầu bất ngờ; chạy xe trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ...

CSGT kiểm tra, đối chiếu thông tin phương tiện. Ảnh: KIẾN VĂN

Sau khi xác minh thông tin phương tiện và người có liên quan, cơ quan Công an gửi thông báo yêu cầu giải quyết vụ việc theo quy định. Người dân có thể kiểm tra thông tin trên ứng dụng VNeTraffic và thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị xử lý. Khi làm việc, người vi phạm được xem hình ảnh, kết quả ghi nhận hành vi vi phạm và thực hiện quyền giải trình theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến nghị người dân thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi, đăng ký sang tên khi mua bán, cho, tặng xe; chủ động kiểm tra thông báo vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt.

Đối với những xe đã chuyển nhượng qua nhiều người, việc xác định người điều khiển tại thời điểm vi phạm cần sự phối hợp của chủ phương tiện và các cá nhân liên quan.

Ngoài phạt nguội qua camera, lực lượng CSGT cũng thông tin, người dân cũng có thể cung cấp hình ảnh, thông tin về hành vi vi phạm qua VNeTraffic để cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh, xử lý.

Tăng cường phạt nguội nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Ảnh: KIẾN VĂN

Theo quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành đèn tín hiệu giao thông có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe; đi ngược chiều hoặc đi trên vỉa hè bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.