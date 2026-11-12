Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát xe tải tại tuyến đường thi công
Trước tình trạng nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai, kéo theo nhu cầu vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng gia tăng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-sat-giao-thong-tang-cuong-kiem-soat-xe-tai-tai-tuyen-duong-thi-cong-246261112164909116.htm