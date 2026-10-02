Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát xe chở quá tải trên địa bàn xã Sơn Đồng

Tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn

Theo ghi nhận, khu vực Lại Yên, Vân Canh (xã Sơn Đồng) hiện có tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu diễn ra với mật độ khá cao. Cùng với nhu cầu đi lại của người dân, lưu lượng xe tải, xe ben vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng qua khu vực cũng tương đối lớn; trong đó cũng xuất hiện tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép.

Nắm bắt được tình hình trên, ngày 1-10, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng Đội CSGT đường bộ số 9 phối hợp thông tin, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phụ trách; trong đó chú trọng những khu vực có hoạt động vận tải hàng hóa, xây dựng diễn ra với mật độ cao.

Xe chở đất vào dự án Khu biệt thự Vườn Cam (tên thương mại là Orange Garden), xã Sơn Đồng, cao vượt quá thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải. Ảnh: HL

Theo Trung tá Phạm Văn Luyến, mục tiêu của công tác kiểm tra, xử lý không đơn thuần là xử phạt mà quan trọng hơn là góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông của người điều khiển phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn để lái xe hiểu rõ trách nhiệm của mình.

“Chúng tôi xác định việc kiểm soát tải trọng phải được thực hiện thường xuyên, nhưng theo hướng tạo chuyển biến bền vững về ý thức chấp hành. Mỗi lái xe, chủ phương tiện chủ động chấp hành quy định ngay từ đầu sẽ góp phần hạn chế vi phạm và bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như những người tham gia giao thông”, Trung tá Phạm Văn Luyến cho biết.

Xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức

Theo ghi nhận của phóng viên chiều và tối 1-10, hoạt động kiểm tra được lực lượng CSGT thực hiện công khai. Các phương tiện có dấu hiệu vi phạm được dừng kiểm tra, hướng dẫn lái xe thực hiện các yêu cầu cần thiết. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã xử lý 3 trường hợp xe vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải và chở hàng rời mà không che đậy.

Chiếc xe tải chở hàng rời mà không che đậy bị lực lượng CSGT xử lý. Ảnh: HL

Thực tế cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức tự giác của doanh nghiệp và lái xe có vai trò quan trọng trong kiểm soát tình trạng xe chở quá tải.

Đối với các đơn vị vận tải, việc kiểm soát tải trọng cần được thực hiện ngay tại nơi xếp hàng. Chủ phương tiện, doanh nghiệp cần quan tâm đến khối lượng hàng hóa, không vì áp lực vận chuyển hoặc lợi ích kinh tế trước mắt mà để phương tiện chở vượt tải trọng cho phép.

Với lái xe, việc tuân thủ quy định về tải trọng cũng là cách trực tiếp bảo đảm an toàn trong mỗi hành trình. Khi phương tiện được vận hành đúng tải trọng thiết kế, khả năng kiểm soát phương tiện tốt hơn, đồng thời giảm nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình lưu thông.

Đối với khu vực xã Sơn Đồng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, việc lực lượng CSGT duy trì kiểm tra, kiểm soát xe tải, xe vận chuyển vật liệu góp phần tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn hơn trong quá trình đô thị hóa.

Từ góc độ quản lý, xử lý vi phạm là cần thiết, song hiệu quả lâu dài vẫn nằm ở sự thay đổi từ ý thức của người tham gia giao thông. Khi doanh nghiệp chủ động kiểm soát tải trọng, lái xe tự giác chấp hành và lực lượng chức năng duy trì kiểm tra thường xuyên, những vi phạm sẽ từng bước được hạn chế.

Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, nhất là tại những tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển đất, vật liệu xây dựng. Lực lượng chức năng sẽ chủ động nắm tình hình, tập trung kiểm tra vào những thời điểm, khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm về tải trọng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.