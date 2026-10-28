Cảnh sát giao thông Sơn La kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Khoảng 9h30 ngày 28/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một cháu bé bị co giật đến Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn cấp cứu, góp phần giúp cháu được tiếp nhận và điều trị kịp thời.

Xe của lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện, cấp cứu kịp thời. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Km270, quốc lộ 6, tổ công tác gồm các cán bộ CSGT Nguyễn Xuân Việt, Lò Văn Hiếu và Nguyễn Tài Tùng phát hiện một xe taxi dừng lại để nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa cháu bé đang bị co giật đi cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp, nhận thấy sức khỏe của cháu bé có thể bị ảnh hưởng nếu chậm trễ, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ, dẫn đường cho xe taxi chở cháu bé cùng người thân đến Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn để cấp cứu.

Cháu bé là Lò Khánh D (SN 2022, trú tại bản Lạn Quỳnh, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La). Người thân đi cùng cháu là bà Lò Thị Thu (SN 1965, bà ngoại của cháu). Người điều khiển xe taxi hỗ trợ gia đình đưa cháu đi cấp cứu là anh Trần Tùng Lâm, điều khiển xe mang BKS 26H-028.xx.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của tổ công tác Cảnh sát giao thông cùng sự phối hợp của người lái xe taxi đã góp phần hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến cơ sở y tế kịp thời trong tình huống nguy cấp.