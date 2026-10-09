Cảnh sát giao thông ra quân cao điểm lập lại trật tự, an toàn giao thông

Lực lượng CSGT Công an TP. Huế lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong đêm ra quân.

Đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về triển khai đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”.

Theo đó, Phòng CSGT xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và các vi phạm khác. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông; kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngay trong tối ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... Các trường hợp vi phạm được lập biên bản, xử lý theo quy định.

Đợt cao điểm được triển khai quyết liệt trong 60 ngày, đêm và tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý sau đợt cao điểm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.