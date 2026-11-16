Cảnh sát giao thông phạt nặng tài xế và chủ xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, đất rơi vãi giữa phố Hà Nội

Ngày 16-11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh, xử lý đối với lái xe P.V.S (SN 1993) trú tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang điều khiển xe ô tô tải BKS 29H-889.xx có nhiều hành vi vi phạm.

Hình ảnh xe tải vi phạm lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, tài xế đã có các hành vi: Điều khiển xe ô tô tải làm rơi vãi đất đá xuống đường; gắn biển số bị che lấp chữ, số, màu sắc của biển số; điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50%.

Các hành vi trên được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 17; Điểm b, Khoản 4, Điều 13; Điểm b, Khoản 8, Điều 13; Điểm a, Khoản 5, Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng mức phạt tiền dành cho tài xế là 32,5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng V.H (địa chỉ tại phường Yên Sở, Hà Nội), lực lượng chức năng xác định có các hành vi vi phạm: Đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông; giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Tổng mức phạt dành cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng V.H là 80 triệu đồng. Cùng đó, công ty này cũng phải chịu hình thức phạt bổ sung là tước chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tước tem kiểm định 2 tháng và tước phù hiệu xe 2 tháng.

Trước đó, theo hình ảnh được camera ghi lại, chiếc xe tải biển số 29H-889.XX chở đầy bùn đất, che chắn không kỹ, đất bám quanh phần phía ngoài thùng xe, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (hướng đi La Thành) vào khoảng hơn 22h30 tối 13-11.