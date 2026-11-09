Cảnh sát giao thông phát hiện, xử phạt nhà thầu vi phạm an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện Công ty TNHH H.H vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công.

Cụ thể, hồi 16 giờ 02 phút ngày 30/10/2026, tại Km130+500, hướng Lào Cai đi Hà Nội, đơn vị thi công không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông theo quy định khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

Ngày 7/11/2026, tại Trạm thu phí IC13, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH H.H. Đại diện doanh nghiệp làm việc là ông N.Đ.Q, Chỉ huy trưởng công trường.

Hành vi vi phạm được xác định theo điểm b, khoản 3, Điều 8, Nghị định 336/2025/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại khu vực thi công trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, khiến lái xe khó nhận diện chướng ngại vật và không kịp xử lý tình huống.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 yêu cầu các nhà thầu nghiêm túc chấp hành phương án tổ chức giao thông; lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu và bố trí người cảnh báo trước khi triển khai thi công. Các trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.