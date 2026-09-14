Cảnh sát giao thông phát hiện đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang giữ vũ khí trên người.

Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11-9, trên đường Nguyễn Chí Thanh, Ấp 5, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện một người lái xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, xe mô tô mang biển số 69AH-039.xx do D.Đ.D. (SN 2004, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, D.Đ.D. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và căn cước công dân.

Tiến hành kiểm tra người D., lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông màu đen bên trong có vật dụng nghi là súng, không nhãn hiệu, có ổ xoay, màu đen bạc, trong ổ xoay có một viên đạn kim loại màu vàng.

Đối tượng làm việc tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, D.Đ.D. khai nhận đã mua khẩu súng và viên đạn nói trên qua mạng với giá 1,3 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an xã Tràm Chim xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ khí quân dụng là loại vũ khí có tính năng, tác dụng đặc biệt nguy hiểm, khả năng gây sát thương cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người cũng như tình hình an ninh, trật tự. Việc tự ý mua, nhận, cất giữ hoặc sử dụng vũ khí quân dụng trái phép có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.