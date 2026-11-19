Theo thông tin của đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai , khoảng 10 giờ ngày 27/10/2026, tại Km 0+20, đường tỉnh 163, thuộc địa phận xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai, ông T.Đ.T (sinh năm 1975, trú tại thôn Trung Tâm, xã Dương Quỳ) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 24A-350.xx, nhãn hiệu Hyundai, lưu thông theo hướng từ sân vận động xã Dương Quỳ về ngã ba thôn Trung Tâm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện có hai hành vi vi phạm: chở người trên thùng xe tải trái quy định và không chốt, đóng cố định cửa sau thùng xe khi phương tiện đang lưu thông.

Hình ảnh phương tiện vi phạm do người dân cung cấp.

Tổ công tác đã lập biên bản làm việc với người liên quan để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, việc chở người trên thùng xe tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Khi xảy ra tình huống phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc va chạm, người ngồi trên thùng xe rất dễ bị mất thăng bằng, văng khỏi phương tiện, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không chở người trên thùng xe tải trái quy định, đồng thời kiểm tra, đóng chốt cửa thùng xe chắc chắn trước khi tham gia giao thông.