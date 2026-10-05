Cảnh sát giao thông mở đường đưa thai phụ sắp sinh đến bệnh viện trong đêm

Thời điểm trên, Tổ công tác của lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1, đoạn thuộc xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai thì nhận được đề nghị hỗ trợ của anh L.C.T. Anh T cho biết vợ anh có dấu hiệu sắp sinh và cần được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất và mong được CSGT giúp đỡ.

Cán bộ CSGT hỗ trợ đưa chị H nhập viện.

Nhận thấy tình huống cấp thiết, Tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng, phát tín hiệu ưu tiên, mở đường hỗ trợ phương tiện chở chị H di chuyển đến Bệnh viện Âu Cơ trên đường Điểu Xiển ở phường Long Bình, TP Đồng Nai. Nhờ được CSGT hỗ trợ dẫn đường, phương tiện chở chị H đã nhanh chóng đến bệnh viện.

Ngay sau đó, thai phụ được nhân viên y tế tiếp nhận, thăm khám và theo dõi. Chị H đã sinh con an toàn trong bệnh viện.