Cảnh sát giao thông mở đường đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu

Chiều 20/10, tổ công tác của Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 32.

Xe tuần tra của CSGT mở đường người bị nạn đi cấp cứu

Khoảng 15h15 cùng ngày, Thiếu tá Khánh cùng các cán bộ trong tổ đang điều tiết phương tiện trên tuyến lưu thông thì một chiếc ô tô di chuyển lại gần. Tài xế với dáng vẻ lo lắng nhanh chóng thông báo cho tổ CSGT về việc mình đang chở một người phụ nữ bị gãy chân do tai nạn, máu chảy nhiều, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước sự việc bất ngờ cùng tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của nạn nhân. Tổ CSGT báo cáo thông tin về Chỉ huy đơn vị đồng thời triển khai phương án hỗ trợ người dân.

Ô tô tuần tra bật đèn và còi ưu tiên nhanh chóng mở đường cho chiếc xe chở nạn nhân di chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong suốt quá trình di chuyển trên đường, tại các điểm nút giao thông đông đúc còn có sự hỗ trợ của lực lượng CSGT ứng trực trên tuyến với mong muốn đưa nạn nhân đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Người dân và CSGT hỗ trợ người phụ nữ gặp tai nạn trên đường.

Qua tìm hiểu, người bị nạn là bà B.T.N. (SN 1961, trú tại xã Hát Môn, Hà Nội) gặp tai nạn trên đường đi. Người dân và tài xế ô tô đã cùng nhau giúp đỡ bà N. Trên hành trình sau đó có thêm sự chung tay giúp đỡ của lực lượng CSGT Thủ đô.

Chia sẻ với PV Báo Công an nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh (cán bộ Đội CSGT số 9) cho biết, khi phát hiện người bị nạn đang trong tình trạng nguy cấp, điều anh em nghĩ đến trước hết là làm sao để nạn nhân được đến bệnh viện nhanh nhất, an toàn nhất.

“Trong những tình huống như vậy, chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ người dân trong khả năng của mình. Chỉ mong người bị nạn được cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy hiểm. Đó cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an khi thấy người dân cần giúp đỡ”, Thiếu tá Khánh nói.

Sự việc tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người chiến sĩ CSGT và nghĩa tình giữa những con người xa lạ cùng chung tay giúp người gặp nạn trong lúc nguy cấp.