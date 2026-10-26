Cảnh sát giao thông mở đường đưa bệnh nhân cấp cứu kịp thời

Chiều 26/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Tỉnh lộ 3, đoạn qua thôn Xuân Lộc, xã Đắk Sắk, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ một người phụ nữ tới bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

CSGT dẫn đường đưa bệnh nhân chảy máu mất kiểm soát đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 14h ngày 25/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đang làm nhiệm vụ thì nhận được đề nghị giúp đỡ từ tài xế xe taxi đang chở chị Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1980, trú tại thôn Đắk Sơn, xã Đắk Sắk). Tài xế cho biết, đang chở bệnh nhân bị chảy máu mũi kéo dài, không thể cầm máu, có nguy cơ ngất xỉu, ảnh hưởng tới tính mạng vì mất máu quá nhiều.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã phân công Thiếu tá Hồ Quốc Việt và Thượng úy Trần Công Thắng sử dụng mô tô đặc chủng nhanh chóng mở đường, dẫn xe taxi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Mil.

Thời điểm chị Nhung được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, chị Nhung đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, tiếp nhận cấp cứu.

Việc làm trách nhiệm, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông không chỉ góp phần hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp, mà còn lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ người dân trên mọi nẻo đường.