Cảnh sát giao thông mở đường đưa bé trai lớp 9 bị đuối nước đi cấp cứu

Theo tin từ Bộ Công an, khoảng 15h30 ngày 27/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 338, Tổ công tác số 10 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ đưa một bé trai bị đuối nước đến bệnh viện cấp cứu.

Khi đến khu vực Km9, đường tỉnh 338, Tổ công tác phát hiện người dân vừa đưa một cháu bé bị đuối nước từ dưới ao lên và đang tiến hành sơ cứu tại chỗ.

Nhận thấy tình trạng nạn nhân nguy kịch, Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với người dân đưa cháu lên xe chuyên dụng, khẩn trương mở đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên để cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là cháu L.L.Đ, trú tại khu Ba Đại, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, học sinh lớp 9.

Nhờ được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu Đ. đã có mạch đập trở lại. Hiện cháu tiếp tục được các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy theo dõi và điều trị.

Cháu bé được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cơ quan công an, việc nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong thời điểm nguy cấp của Tổ công tác số 10 đã góp phần giúp cháu bé vượt qua tình trạng nguy hiểm.

Hành động này cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp của lực lượng Cảnh sát giao thông.