Cảnh sát giao thông Lào Cai xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Trước đó, hồi 10 giờ 51 phút ngày 05/10/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông báo vi phạm từ Cục Cảnh sát giao thông đối với xe ô tô khách biển kiểm soát 24B-009.XX, có hình ảnh ghi nhận người điều khiển sử dụng điện thoại khi xe đang lưu thông.

Ảnh cắt từ camera giám sát hành trình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tổ chức xác minh, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát để kiểm tra phương tiện. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện, dừng kiểm tra chiếc xe trên tại đường Quách Văn Rạng, phường Cam Đường.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.T.T., sinh năm 1989, trú tại xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai. Sau khi được xem lại hình ảnh, video ghi nhận hành vi vi phạm, lái xe đã thừa nhận hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.T. về hành vi “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ”, quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Mức xử phạt đối với hành vi này là 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe khách vi phạm.

Việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe khiến người điều khiển dễ mất tập trung, giảm khả năng quan sát và phản ứng trước các tình huống bất ngờ. Đối với xe khách, hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của nhiều hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không sử dụng điện thoại bằng tay khi xe đang di chuyển. Trường hợp cần sử dụng điện thoại, lái xe phải dừng phương tiện tại nơi được phép dừng, đỗ và bảo đảm an toàn trước khi thực hiện. Các đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành quy định, chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng.