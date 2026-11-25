Tại chương trình, đoàn đã trao tặng nhà trường và các em học sinh nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt, học tập gồm: 56 chiếc chăn mùa đông, 209 đôi dép học sinh, 209 khăn mặt, 209 cốc uống nước, 209 rổ nhựa cùng các vật dụng phục vụ sinh hoạt, vệ sinh và công tác bán trú như 56 can nước lau sàn, 28 can nước rửa tay, 28 chai nước tẩy vệ sinh, 28 chổi lau nhà, 28 xô chậu cỡ lớn, 28 dao chặt, 14 dao làm bếp, 14 thớt gỗ nghiến, 14 ấm siêu tốc và 1 tủ lạnh dung tích 300 lít. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 42 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai sẻ chia khó khăn, tiếp sức trẻ em vùng cao đón mùa đông.

Những phần quà thiết thực góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho trẻ, đặc biệt trong những ngày mùa đông giá rét. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT đối với trẻ em vùng cao, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm với cộng đồng.