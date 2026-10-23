Cảnh sát giao thông Lào Cai: Ngăn chặn thiếu niên tăng ga bỏ chạy với 8 lỗi vi phạm giao thông

Khoảng 17 giờ 03 phút ngày 21/10/2026, trên đường Bách Lẫm, phường Yên Bái, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 26AB-448.83 chở hai người đều không đội mũ bảo hiểm. Khi có hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác kịp thời ngăn chặn, dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời ngăn chặn thiếu niên tăng ga bỏ chạy, phát hiện 8 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Người điều khiển là L.V.L., sinh năm 2009, trú tại tỉnh Sơn La. Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng ghi nhận 8 hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn; không có chứng nhận đăng ký xe; điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, tổng mức phạt dự kiến đối với các hành vi của người điều khiển là 17 triệu đồng, trước khi áp dụng quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh trách nhiệm của chủ phương tiện về việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, với mức phạt dự kiến 9 triệu đồng. Việc xử phạt chính thức sẽ căn cứ kết quả xác minh và hồ sơ vụ việc.