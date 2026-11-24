CSGT đưa người mẹ và bé gái 2 tuổi lên xe đặc chủng đưa đến bệnh viện

Ngày 24/11, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị vừa kịp thời dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa một bé gái 2 tuổi bị nghi xoắn ruột đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Câu chuyện ấm áp ấy diễn ra vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 22/11/2026. Thời điểm này, Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Giữa lúc làm nhiệm vụ, các chiến sĩ bất ngờ thấy một phụ nữ trẻ điều khiển xe máy tấp vội vào lề đường với vẻ mặt hốt hoảng, thất thần, phía sau chở theo bé gái khoảng 2 tuổi đang quằn quại đau đớn.

Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện

Người mẹ trẻ là chị Bùi Ngô Thanh Nguyệt (29 tuổi, ngụ xã Bắc Bình) nghẹn giọng cầu cứu các chiến sĩ, cho biết con gái chị có dấu hiệu bị xoắn đường ruột, tình trạng chuyển biến xấu và cần phải đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của người mẹ và gương mặt tái nhợt của cháu bé, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác lập tức nhận định đây là tình huống khẩn cấp nên đưa 2 mẹ con chị Nguyệt lên chiếc xe ô tô chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên và khẩn trương hướng thẳng về Bệnh viện Đa khoa An Phước.

Chỉ sau đúng 32 phút, đến 16 giờ 47 phút cùng ngày, chiếc xe chuyên dụng đã có mặt tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa An Phước, kịp thời bàn giao cháu bé cho đội ngũ y, bác sĩ.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất

Các chuyên gia y tế cho biết xoắn ruột (intestinal volvulus) là một trong những tình trạng cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp và cực kỳ nguy hiểm.

Đặc biệt ở trẻ nhỏ, sức chịu đựng của cơ thể còn non nớt; nếu không được giải phóng kịp thời trong "thời gian vàng", đoạn ruột bị thiếu máu nuôi sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng hoại tử, thủng ruột, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, thậm chí tử vong.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (24/11), BS CKII Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước cho biết, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, rất may mắn là bệnh nhi không bị xoắn ruột như lo ngại ban đầu mà bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Nhờ được tiếp nhận sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, sức khỏe của bé hiện đã ổn định.

Đánh giá về công tác hỗ trợ ngoài hiện trường, GS.TS.BS Nguyễn Công Minh (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương; giảng viên Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết quyết định dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé đi cấp cứu của lực lượng CSGT là hoàn toàn chính xác, cần thiết và mang ý nghĩa quyết định.

Bởi lẽ, với một bệnh nhi mới 2 tuổi đang lên cơn đau bụng cấp, dù nguyên nhân là xoắn ruột hay nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn thì diễn tiến bệnh ở trẻ nhỏ đều rất nhanh, dễ dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải hoặc kiệt sức nếu không được can thiệp y khoa sớm.

Trong tình huống ấy, nếu người mẹ tiếp tục tự chở con bằng xe máy trên quãng đường dài, sự xóc nảy liên tục không chỉ khiến trẻ đau đớn dữ dội, suy kiệt mà việc di chuyển chậm chạp giữa dòng giao thông hoàn toàn có thể làm tình trạng của cháu bé nặng thêm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả 2 mẹ con.

Chính 32 phút thần tốc trên chiếc xe chuyên dụng của Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc đã giúp cháu bé vượt qua quãng đường rủi ro một cách an toàn nhất, tiếp cận chăm sóc y tế đúng thời điểm vàng.