Cảnh sát giao thông kíp thời hỗ trợ đưa người ngất xỉu đến bệnh viện cấp cứu

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa chiều nay 22/10 cho biết, một tổ công tác của đơn vị này đã kịp thời hỗ trợ, đưa người dân ngất xỉu do đột biến sức khỏe, đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị.

Theo đó, vào lúc 9h42’ sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, xử lý vi phạm thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát một số tuyến đường qua địa phận các xã Ninh Hải, Vĩnh Hải. Khi đến lý trình km 07 trên đường Trường Sa ở thôn Khánh Hội, xã Ninh Hải, thì nhận được tin báo từ người dân về trường hợp một phụ nữ ngất xỉu bên đường.

CSGT tiếp cận hiện trường, cùng người thân đưa bệnh nhân lên xe đặc chủng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và điều trị.

Ngay lập tức tổ công tác tiếp cận hiện trường, cùng người thân đưa bệnh nhân lên xe ô tô chuyên dụng tuần tra, khẩn trương tăng tốc đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để được cấp cứu và điều trị.

Được biết bệnh nhân là bà V.T.H (SN 1972, trú tại xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa), đang trên đường đi qua thôn Khánh Hội, xã Ninh Hải thì bị ngất xỉu.

Hành động tốt đẹp của tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa không chỉ kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống nguy cấp, mà còn góp phần “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tạo sự lan tỏa tốt đẹp, thân thiện với người dân.