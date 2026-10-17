Cảnh sát giao thông kịp thời dẫn đường đưa người đi cấp cứu

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện di chuyển đến bệnh viện, giúp người bệnh được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSGT tỉnh Sơn La đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, gần gũi, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.