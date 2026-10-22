Cảnh sát giao thông kịp thời can ngăn cô gái định nhảy cầu Long Biên

Khoảng 7 giờ 25 phút ngày 22-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), do Đại úy Tạ Đình Khánh làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Nhật Duật thì tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một cô gái đứng trên cầu Long Biên (thuộc phường Bồ Đề, Hà Nội) có biểu hiện muốn nhảy cầu tự tử.

Cô gái ngồi bên lan can cầu Long Biên. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời khuyên nhủ, động viên cô gái từ bỏ ý định tiêu cực, đồng thời đưa về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để bảo đảm an toàn.

Cô gái được CSGT đưa về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Cô gái có biểu hiện tâm lý không ổn định, không có giấy tờ tùy thân, cho biết do buồn chuyện tình cảm với bạn trai nên nảy sinh ý định tiêu cực. Điện thoại và một số đồ dùng cá nhân của cô gái cũng đã bị vứt xuống sông Hồng.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Bồ Đề đã nhanh chóng xác minh nhân thân, tìm cách liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ, động viên cô gái. Qua xác minh, cô gái tên là B.T.D. (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Sơn La).

Cơ quan Công an phối hợp với gia đình tiếp tục động viên cô gái ổn định tâm lý, bảo đảm an toàn.