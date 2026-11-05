Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chú ý quan sát khi di chuyển qua khu vực rào chắn thi công cầu Tứ Liên

Nhằm phục vụ thi công dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một số tuyến đường thuộc khu vực Âu Cơ, Nghi Tàm và nút giao Thanh Niên - Yên Phụ được điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 21/10 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Rào chắn nhiều vị trí trên đường Âu Cơ, Nghi Tàm để thi công cầu Tứ Liên.

Xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ xe phục vụ thi công dự án) bị cấm hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, Phòng CSGT khuyến cáo các phương tiện di chuyển giữa sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm Thành phố, nếu có nhu cầu qua khu vực thi công, chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế:

Hướng cầu Nhật Tân: Đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Hướng cầu Chương Dương: Đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Hướng cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì: Đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Văn Cừ hoặc Nguyễn Văn Linh - cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái; hoặc qua cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Hướng cầu Thăng Long: Đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám - khu vực trung tâm thành phố và ngược lại.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các vị trí rào chắn và nút giao liên quan.

Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện những bất cập để phối hợp đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Người tham gia giao thông chủ động tìm hiểu phương án phân luồng trước khi di chuyển, cân nhắc thời gian và lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua khu vực rào chắn, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu đường bộ.