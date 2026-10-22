Cảnh sát giao thông Khánh Hòa kịp thời hỗ trợ đưa người dân bị ngất xỉu đi cấp cứu

Lúc 9 giờ 42 phút ngày 22-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km07 đường Trường Sa, xã Ninh Hải, tổ công tác Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn giao thông, xử lý vi phạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo của người dân về một phụ nữ bị ngất xỉu bên đường cần được hỗ trợ cấp cứu.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận để cấp cứu kịp thời. Người phụ nữ được xác định là bà V.T.H (sinh năm 1972, thường trú xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa). Hiện bà đang được các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của tổ công tác không chỉ hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp mà còn thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng cảnh sát giao thông. Sự việc góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, tận tụy, luôn sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.