Theo Công an TP Cần Thơ, khoảng 20h50 ngày 16/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km2070 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Hưng Phú nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người dân có người thân đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Lê Văn Mạnh được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CACC.↵

Người cần được cấp cứu là ông Lê Văn Mạnh (sinh năm 1962, trú tại xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long). Thời điểm đó, ông Mạnh có biểu hiện sốt cao, nôn ra máu, sức khỏe diễn biến nghiêm trọng và cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện, hỗ trợ đưa ông Mạnh đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Tổ công tác tham gia hỗ trợ gồm Trung tá Nguyễn Hoàng Hôn, Phó Trưởng Trạm, Tổ trưởng; Đại úy Đặng Thiên Văn và Thượng úy Trần Tuấn Anh.

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Hưng Phú thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng và sức khỏe của người dân.