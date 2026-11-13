Cảnh sát giao thông hướng dẫn lái xe nhận biết điểm mù quanh xe tải, phòng ngừa tai nạn

Chiều 13/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các lái xe đang hoạt động trên địa bàn. Đáng chú ý, chương trình có nội dung hướng dẫn trực tiếp cách nhận biết điểm mù của xe tải nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, có 46 lái xe tham dự. Đây là buổi tuyên truyền thứ hai được Đội CSGT đường bộ số 4 tổ chức với nội dung này. Trước đó, buổi tuyên truyền đầu tiên có sự tham gia của báo cáo viên Phòng 5, Cục CSGT cùng 105 lái xe.

CSGT trình chiếu các vụ tai nạn vừa qua trên địa bàn cho các lái xe xem.

Theo Trung tá Phạm Vũ Hà Minh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, chương trình được tổ chức nhằm trang bị cho người lái xe những kiến thức cơ bản và cập nhật về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; đồng thời giúp lái xe nắm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, lực lượng chức năng hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng thái độ ứng xử văn minh và tinh thần trách nhiệm của người lái xe đối với bản thân, hành khách, hàng hóa và cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình tập trung trang bị kỹ năng nhận diện các nguy cơ mất an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và xử lý những tình huống thường gặp trên đường. Các nội dung về chấp hành tốc độ, làn đường, khoảng cách an toàn, quy định về nồng độ cồn, ma túy, sử dụng điện thoại khi lái xe và thời gian làm việc của lái xe cũng được nhấn mạnh.

Ghi nhận tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 đã phân tích tình hình trật tự, an toàn giao thông và thực trạng vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải. Qua đó, lực lượng chức năng phổ biến những quy định pháp luật mà đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải cần đặc biệt lưu ý trong quá trình hành nghề.

46 lái xe đã tham dự buổi tuyên truyền.

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 4, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và khiến 21 người bị thương. Đáng chú ý, trong số này có 4 vụ tai nạn liên quan đến xe tải chở đất, vật liệu xây dựng, làm chết 2 người, bị thương 2 người và khiến 5 phương tiện bị hư hỏng.

Từ thực tế trên, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và nhận diện các nguy cơ gây tai nạn được lực lượng CSGT đặc biệt chú trọng trong chương trình tuyên truyền.

Để giúp người tham dự dễ hình dung và ghi nhớ, các cán bộ CSGT sử dụng video tình huống giao thông, phân tích những vụ tai nạn thực tế, chỉ ra nguyên nhân và các nguy cơ có thể dẫn đến va chạm. Từ những tình huống cụ thể, lái xe được hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, cách chủ động phòng tránh và xử lý khi gặp sự cố.

Một nội dung đáng chú ý là phần khảo sát, đánh giá nhận thức của lái xe sau buổi tuyên truyền. Theo đó, lực lượng CSGT cung cấp mã QR để người tham dự quét và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ngay trên điện thoại.

Hoạt động này giúp đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để lái xe chủ động kiểm tra lại những nội dung đã được phổ biến.

Sau phần khảo sát, các lái xe thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trên ảnh là các lái xe đã hoàn thành phần câu hỏi khảo sát.

Đặc biệt, cuối buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT tổ chức hướng dẫn thực tế cách nhận biết điểm mù đối với xe tải.

Các vị trí khuất tầm quan sát xung quanh phương tiện được cán bộ CSGT chỉ rõ, giúp lái xe hiểu những khu vực mà người điều khiển khó quan sát trực tiếp qua gương chiếu hậu.

Thông qua hướng dẫn trực quan, các lái xe được lưu ý về nguy cơ va chạm với người đi bộ, người đi xe máy và các phương tiện khác khi xe tải chuyển hướng, lùi hoặc di chuyển trong khu vực đông phương tiện.

Việc nhận biết chính xác các điểm mù giúp người điều khiển chủ động quan sát, kiểm tra xung quanh trước khi thực hiện thao tác, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo Cục CSGT: “Điểm mù” của xe ô tô được hiểu là vùng không gian bên ngoài, xung quanh xe mà người lái xe không thể quan sát trực tiếp hoặc thông qua gương chiếu hậu khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Nói một cách khác đó là vùng không gian bên ngoài xe ô tô bị che khuất, không nằm trong tầm nhìn của tài xế, nhất là phương tiện xe tải lớn, xe xi-tec, xe chở container.

Về cơ bản, “điểm mù” của xe ô tô gồm: “Điểm mù” phía trước xe, tạo ra bởi chiều cao đầu xe từ đó làm cho việc quan sát người và phương tiện ở ngay sát đầu xe sẽ gặp khó khăn; “Điểm mù” hai bên hông xe là vùng mà mắt người lái không thể quan sát trực tiếp hoặc quan sát qua gương chiếu hậu không thể chiếu tới; “Điểm mù” phía sau xe, đây là nguyên nhân gây ra các vụ TNGT khi lùi xe.