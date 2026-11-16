Cảnh sát giao thông Huế xử lý hơn 1.850 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 16/11, Công an TP Huế cho biết, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Huế, Phòng CSGT Công an thành phố chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn ngay từ địa bàn cơ sở.

CSGT Công an TP Huế bám địa bàn, xử lý 1.854 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng ra quân đợt cao điểm.

Phòng CSGT Công an TP Huế đã tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành, huy động các lực lượng nghiệp vụ trong Công an thành phố phối hợp tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng CSGT tập trung lập chốt cố định kết hợp tuần tra lưu động tại các tuyến đường trung tâm, khu vực tập trung nhà hàng, quán nhậu, đặc biệt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi rời khỏi các quán bar, pub beer.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trong 1 tháng ra quân, Phòng CSGT Công an TP Huế đã tổ chức 940 ca công tác với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện.

Riêng đối với chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp vi phạm, gồm 39 ô tô; 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn giao thông (ATGT) từ cơ sở.

Việc xử lý nghiêm tài xế vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn góp phần đảm bảo ATGT địa bàn.

Điển hình, trong tối 14/11 vừa qua, các tổ công tác CSGT Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp (1 ô tô, 8 mô tô) vi phạm xuất phát từ khu vực quán bar, pub beer.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, việc lực lượng CSGT duy trì, kiểm soát liên tục tại các khu vực, tụ điểm ăn uống, giải trí ban đêm và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra. Qua đó góp phần đảm bảo trật tự ATGT địa bàn thành phố.