Bám đường bất kể ngày đêm để kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm

Thực hiện đợt cao điểm “60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn” của Công an TP Huế, lực lượng Phòng CSGT Công an thành phố đã xây dựng và triển khai các kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý phương tiện giao thông vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ.

CSGT Công an TP Huế lập biên bản xử lý các tài xế say xỉn vẫn cố tình điều khiển phương tiện giao thông.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, thực hiện kế hoạch đợt cao điểm nên từ những ngày đầu tháng 10/2026 đến nay, lực lượng đơn vị đã tăng cường triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trong đó chú trọng kiểm tra nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, xử lý phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng, cơi nới thành, thùng xe và các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

CSGT Công an TP Huế nỗ lực bám đường, kiểm tra phương tiện vận tải chở hàng hóa lưu thông qua địa bàn thành phố.

Sau một tháng ra quân, từ ngày 8/10 đến 8/11/2026, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã triển khai 873 tổ công tác, tổ chức 940 ca tuần tra, kiểm soát với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Với công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được triển khai thường xuyên, liên tục, các tổ CSGT đã kiểm tra, kiểm soát 15.500 phương tiện; phát hiện, lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.064 phương tiện.

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn bị CSGT Công an TP Huế xử lý nghiêm.

Đặc biệt, qua công tác triển khai chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã phát hiện hơn 2.180 trường hợp vi phạm, tăng hơn 900 trường hợp so với thời gian liền kề trước đó. Ngoài ra còn phát hiện, xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ; 279 trường hợp vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe; phát hiện 361 trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm phổ biến, lực lượng CSGT Công an TP Huế còn tăng cường kiểm tra, test ma túy đối với tài xế điều khiển phương tiện xe khách, xe tải, xe đầu kéo, ô tô, mô tô tập trung trên các tuyến Quốc lộ 1 và 49, đường Hồ Chí Minh, khu vực bến xe, các tuyến giao thông đường thủy. Qua kiểm tra hơn 2.100 trường hợp, CSGT đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 4 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy.

Phát huy “Ba nhất”, tích cực tuyên truyền pháp luật giao thông

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, song song với công tác tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm, lực lượng đơn vị còn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đến người dân, học sinh trên địa bàn.

Ngoài kiểm tra phương tiện, CSGT Công an TP Huế còn tuyên truyền, nhắc nhở tài xế điều khiển phương tiện an toàn.

Lực lượng CSGT Công an TP Huế đã tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT với 11.381 người tham gia. Trong đó, có 14 lượt tuyên truyền kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 9.706 học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền pháp luật giao thông đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe.

Vừa qua, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP Huế đã phối hợp với Công an các địa phương tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ cho hơn 3.500 học sinh, giáo viên Trường THPT Phú Lộc, THPT Thừa Lưu và THPT Vinh Xuân. Các Đội CSGT số 1 và số 2 của đơn vị cũng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn học sinh trên địa bàn kỹ năng lái xe an toàn.

CSGT Công an TP Huế tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn.

Đại úy Nguyễn Hoàng Danh, cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc cho biết: Ngoài tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông, những lỗi vi phạm thường gặp, hậu quả của tai nạn giao thông, tổ tuyên truyền đã tận tình hướng dẫn các em học sinh kỹ năng lái xe an toàn, sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy định, kỹ năng chuyển hướng, các điều kiện cần thiết khi điều khiển phương tiện.

“Qua buổi tuyên truyền, chúng tôi hướng dẫn các em thực hành kỹ năng lái xe an toàn thông qua phần mềm mô phỏng và sa hình thực tế. Từ đó giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu, thực hành và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông”, Đại úy Nguyễn Hoàng Danh cho hay.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Huế khẳng định: Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông cùng với hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn của đơn vị đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với các giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, lực lượng CSGT Công an TP Huế đã và đang nỗ lực giữ vững trật tự ATGT địa bàn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Mới đây, qua tuần tra, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe ô tô BKS 75C-087.84 chạy hướng từ tỉnh Quảng Trị vào TP Huế vận chuyển nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE, 360 hộp nhãn hiệu OAIS, 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP

Qua tuần tra kiểm soát, CSGT Công an TP Huế còn phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, CSGT Công an TP Huế phát hiện ô tô tải BKS 50H-141.58 do Trương Đình Hải (SN 1996, trú xã A Lưới 2, TP Huế) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%. Trong quá trình yêu cầu tài xế hạ tải, lực lượng CSGT phát hiện trên xe này chở khoảng 5 tấn vải; 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.