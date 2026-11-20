Ngày 20/11, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, thông qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng đơn vị đã phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, qua tuần tra địa bàn, tổ công tác Đội CSGT số 2, CSGT Công an TP Huế phát hiện xe ô tô BKS 75C-087.84 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ tỉnh Quảng Trị vào TP Huế.

Số mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên ô tô 75C-087.84 được CSGT Công an TP Huế phát hiện.

Qua kiểm tra, phương tiện này vận chuyển nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE, 360 hộp nhãn hiệu OAIS, 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Xe ô tô tải BKS 50H-141.58 chở nhiều tấn vải, bao áo khoác không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, qua tuần tra, kiểm soát và kiểm tra tải trọng phương tiện, CSGT Công an TP Huế phát hiện xe ô tô tải BKS 50H-141.58 do Trương Đình Hải (SN 1996, trú xã A Lưới 2, TP Huế) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%.

Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ xe là một Công ty đóng ở TP Hồ Chí Minh về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm về quá tải trọng.

Trong quá trình yêu cầu tài xế hạ tải, lực lượng CSGT phát hiện trên xe này chở khoảng 5 tấn vải; 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.