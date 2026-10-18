Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu

Khoảng 19h tối 18/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Trảng Bom phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT, Công an TP Đồng Nai nhận được tín hiệu nhờ hỗ trợ khẩn cấp từ một phương tiện đang lưu thông.

Tổ công tác dẫn đường đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Tài xế điều khiển xe ô tô BKS 60H-425.xx (anh N.C.N, SN 1998) đã tiếp cận tổ công tác nhờ lực lượng chức năng dẫn đường. Trên xe lúc này có người thân là chị N.T.N. (SN 1979) đang có biểu hiện tai biến chuyển biến nặng, vô cùng nguy kịch.

Clip tổ công tác dẫn đường đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu.

Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng lập tức dẫn đường cho xe chở người bệnh đi qua dòng phương tiện rất đông trong giờ cao điểm tối, nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất an toàn.