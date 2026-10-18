Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu
Nhận được yêu cầu hỗ trợ đưa người thân đi cấp cứu, Tổ công tác Công an TP Đồng Nai đang làm nhiệm vụ nhanh chóng sử dụng phương tiện dẫn đường đến bệnh viện.
Khoảng 19h tối 18/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Trảng Bom phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT, Công an TP Đồng Nai nhận được tín hiệu nhờ hỗ trợ khẩn cấp từ một phương tiện đang lưu thông.
Tài xế điều khiển xe ô tô BKS 60H-425.xx (anh N.C.N, SN 1998) đã tiếp cận tổ công tác nhờ lực lượng chức năng dẫn đường. Trên xe lúc này có người thân là chị N.T.N. (SN 1979) đang có biểu hiện tai biến chuyển biến nặng, vô cùng nguy kịch.
Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng lập tức dẫn đường cho xe chở người bệnh đi qua dòng phương tiện rất đông trong giờ cao điểm tối, nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất an toàn.
Nguồn CAND: https://cand.vn/canh-sat-giao-thong-ho-tro-dua-nguoi-phu-nu-den-benh-vien-cap-cuu-post825270.html