Cảnh sát giao thông Hải Phòng kịp thời cứu người cao tuổi kiệt sức bên quốc lộ 5

Ngày 30/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, chiều 29/9, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 5, thượng tá Nguyễn Lương Trọng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và phối hợp đưa một người cao tuổi bị kiệt sức bên đường đi cấp cứu.

Cảnh sát giao thông sơ cứu người đàn ông cao tuổi bị kiệt sức trước khi phối hợp đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh Công an TP Hải Phòng).

Cụ thể, khoảng 16h ngày 30/9, tại Km 55+900 quốc lộ 5, hướng Hải Phòng - Hà Nội, thượng tá Nguyễn Lương Trọng phát hiện một người đàn ông cao tuổi nằm bất động bên mép đường, có biểu hiện nhợt nhạt, hơi thở yếu.

Thượng tá Nguyễn Lương Trọng nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, tổ chức sơ cứu ban đầu, đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp bảo vệ hiện trường và liên hệ Trung tâm Cấp cứu 115 để kịp thời hỗ trợ y tế.

Với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông và nhân viên y tế, sau một thời gian được chăm sóc, người đàn ông dần tỉnh lại.

Qua trao đổi, ông cho biết sinh năm 1953, trú tại phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Do bị đói lả, cơ thể suy kiệt, không còn đủ sức để tiếp tục di chuyển nên ông phải nằm lại bên đường.

Trước tình trạng sức khỏe của người cao tuổi, lực lượng cảnh sát giao thông cùng nhân viên y tế đã đưa ông đến bệnh viện để tiếp tục được thăm khám, chăm sóc. Đồng thời, lực lượng chức năng liên hệ với gia đình, thông báo tình hình để phối hợp chăm sóc ông.

Hành động kịp thời của thượng tá Nguyễn Lương Trọng cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 không chỉ góp phần giúp người dân vượt qua thời điểm nguy hiểm mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Duy Thanh