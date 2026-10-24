Cảnh sát giao thông Hà Nội xử phạt nhiều tài xế làm rơi vãi chất thải

Cụ thể, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29H-780.76 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29R-526.30 do tài xế Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Thanh Vị, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo điểm a, khoản 2, Điều 17 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 hướng dẫn tài xế ký biên bản. Ảnh: PV

Trường hợp thứ hai là lái xe Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1993, trú tại xóm Suối Yên, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29H-056.64. Với hành vi vi phạm tương tự, tài xế này cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định nêu trên.

Theo quy định được lực lượng chức năng áp dụng, các trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Trao đổi về công tác xử lý, Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, chất thải trên đường bộ.

Tài xế ký biên bản xác nhận vi phạm. Nguồn video: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9

Theo Trung tá Phạm Văn Luyến, việc để chất thải rơi vãi trong quá trình vận chuyển không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 khuyến cáo các chủ phương tiện, lái xe khi vận chuyển chất thải, vật liệu xây dựng và các loại hàng hóa có nguy cơ rơi vãi cần thực hiện đúng quy định về che chắn, gia cố hàng hóa, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình lưu thông. Các đơn vị vận tải cần nâng cao trách nhiệm quản lý phương tiện, không để xảy ra tình trạng chất thải rơi vãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Việc kiểm tra, xử lý được triển khai sau phản ánh của phóng viên Báo Hànộimới, góp phần phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện, phản ánh những bất cập từ thực tiễn, hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh vi phạm.