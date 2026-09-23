Cảnh sát giao thông Hà Nội siết tốc độ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình

6 trường hợp quá tốc độ

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải, từ ngày 26/8, các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai lực lượng trên các tuyến, địa bàn được phân công.

Lực lượng chức năng sử dụng máy chuyên dụng đo tốc độ phương tiện di chuyển trên đường. Ảnh: Phạm Công

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc, những đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế. Các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện dừng, đỗ, đón, trả khách hoặc hàng hóa không đúng quy định cũng được tăng cường kiểm tra nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong đó, kiểm soát tốc độ là một trong những nội dung được chú trọng, nhất là đối với phương tiện kinh doanh vận tải, xe chở người thường xuyên hoạt động trên các tuyến có lưu lượng giao thông lớn.

Một phương tiện chạy quá tốc độ bị máy đo phát hiện. Ảnh: Phạm Công

Xe tải vượt qúa tốc độ 91/80km/h. Ảnh: Phạm Công

Sáng 23/9, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai tổ công tác kiểm tra, kiểm soát trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến khá đông. Bên cạnh ô tô cá nhân là nhiều xe kinh doanh vận tải, xe chở khách và phương tiện thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc.

Các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng dừng xe. Ảnh: Phạm Công

Việc kết hợp tuần tra trực tiếp với giám sát bằng thiết bị kỹ thuật giúp mở rộng khả năng phát hiện phương tiện vi phạm, nhất là hành vi chạy quá tốc độ. Ảnh: Phạm Công

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra tốc độ. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác tiến hành xác định lỗi, dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Chỉ trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép. Các tài xế sau khi dừng xe đều được cán bộ CSGT thông báo hành vi vi phạm, cho xem kết quả ghi nhận và lập biên bản theo quy định.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn phương tiện lưu thông trên tuyến duy trì tốc độ tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi gặp những đoạn đường thông thoáng, ít phương tiện, vẫn còn tài xế chủ quan, tăng tốc và vượt quá giới hạn cho phép.

Tài xế N.V.A., trú tại Hà Nội cho biết, khi điều khiển phương tiện, do đoạn đường phía trước khá thông thoáng nên bản thân có phần chủ quan, không chú ý đến tốc độ.

“Tôi nghĩ đoạn đường phía trước khá thoáng nên có lúc không để ý tốc độ đã vượt mức cho phép. Khi được CSGT thông báo lỗi, tôi nhận thấy việc chạy quá tốc độ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Sau lần này tôi sẽ chú ý hơn, chủ động kiểm soát tốc độ trong quá trình di chuyển”, tài xế N.V.A. chia sẻ.

Tương tự, tài xế P.V.B., trú tại Sơn La thừa nhận, do thường xuyên di chuyển trên tuyến nên đôi khi nảy sinh tâm lý quen đường, dẫn đến chủ quan trong việc kiểm soát tốc độ.

“Tôi thường xuyên đi tuyến này nên có tâm lý quen đường. Tuy nhiên, khi được lực lượng CSGT kiểm tra và nhắc nhở, tôi thấy việc tuân thủ tốc độ là rất cần thiết. Đặc biệt với xe kinh doanh vận tải, tài xế không chỉ chịu trách nhiệm với bản thân mà còn phải bảo đảm an toàn cho hành khách và những người đi đường”, tài xế P.V.B. nói.

Trong khi đó, tài xế Nguyễn Thành Long, trú tại Phú Thọ cho rằng, duy trì tốc độ phù hợp không chỉ để chấp hành quy định mà còn giúp người điều khiển có thêm thời gian xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

“Tôi luôn cố gắng chạy đúng tốc độ quy định, nhất là khi chở hành khách. Đi đúng tốc độ có thể mất thêm một chút thời gian nhưng sẽ chủ động hơn khi gặp tình huống bất ngờ. Quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho mình và mọi người”, anh Long chia sẻ.

Không chỉ chấp hành khi nhìn thấy CSGT

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thương, Đội CSGT đường bộ số 11, từ đặc điểm thực tế của tuyến đường cũng như những vụ tai nạn giao thông từng xảy ra, người tham gia giao thông, đặc biệt là tài xế phương tiện kinh doanh vận tải và xe chở người, cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

“Người điều khiển phương tiện cần lựa chọn tốc độ phù hợp với đặc điểm tuyến đường, tình hình giao thông và điều kiện thực tế, qua đó bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông. Việc điều khiển phương tiện đúng tốc độ, làm chủ tốc độ cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn”, Trung tá Nguyễn Văn Thương cho biết.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết có mưa, tầm quan sát của người lái xe có thể bị hạn chế, đồng thời mặt đường trơn trượt cũng ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện. Tài xế vì thế cần chủ động giảm tốc độ, tăng cường quan sát phía trước, duy trì khoảng cách an toàn và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh.

Yêu cầu này càng quan trọng đối với phương tiện kinh doanh vận tải bởi các phương tiện thường xuyên hoạt động với cường độ cao, di chuyển trên quãng đường dài, đồng thời trực tiếp liên quan đến sự an toàn của nhiều hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng CSGT cũng tăng cường sử dụng hệ thống giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện hành vi vi phạm. Những trường hợp vi phạm được camera, hệ thống giám sát hoặc thiết bị nghiệp vụ ghi nhận sẽ được xác minh, xử lý theo quy định, trong đó có xử lý “phạt nguội” khi đủ căn cứ.

Việc kết hợp tuần tra trực tiếp với giám sát bằng thiết bị kỹ thuật giúp mở rộng khả năng phát hiện phương tiện vi phạm, nhất là hành vi chạy quá tốc độ. Qua đó, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện không nên có tâm lý chỉ chấp hành quy định khi nhìn thấy CSGT làm nhiệm vụ.

Đối với xe kinh doanh vận tải, ngoài tuân thủ giới hạn tốc độ, tài xế cần duy trì khoảng cách an toàn, thường xuyên quan sát phía trước và chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực đông phương tiện, khi thời tiết bất lợi hoặc xuất hiện những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống.

Theo lực lượng CSGT, mục tiêu của đợt tổng kiểm soát không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về ý thức của đội ngũ lái xe, đặc biệt đối với nhóm phương tiện kinh doanh vận tải.

Trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, nơi có lượng lớn phương tiện vận tải và xe chở khách lưu thông mỗi ngày, việc kiểm soát tốc độ, làm chủ phương tiện và chủ động xử lý tình huống được xác định là những yếu tố quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho tài xế, hành khách và những người cùng tham gia giao thông.