Cảnh sát giao thông Hà Nội siết quản lý xe tập lái trên đường

Kiểm tra từ phương tiện đến sân tập

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT - Bộ Công an về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến hoạt động của xe tập lái, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đào tạo thực hành.

Hoạt động thực hành lái xe trên đường là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo lái xe. Đây cũng là thời điểm học viên bắt đầu tiếp xúc với tình huống giao thông thực tế, từ việc quan sát biển báo, tín hiệu giao thông đến xử lý tình huống phát sinh. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cho học viên và những người tham gia giao thông khác được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Ghi nhận ngày 21/9 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT đã làm việc với đại diện Trung tâm, kiểm tra các điều kiện phục vụ công tác đào tạo và trao đổi về việc chấp hành quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại đây, cán bộ CSGT tiến hành rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện phục vụ đào tạo, điều kiện sân, bãi tập lái và các yêu cầu liên quan đến an toàn phương tiện.

Lực lượng chức năng cũng trao đổi với đại diện Trung tâm về công tác tổ chức cho xe tập lái hoạt động trên đường. Việc lựa chọn tuyến đường, tổ chức thời gian thực hành cũng như trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn cần được thực hiện chặt chẽ, hạn chế những nguy cơ có thể phát sinh khi học viên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tập lái di chuyển trên đường. Ảnh: Ngọc Tiến

Đại diện Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, đơn vị đã phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động đào tạo thực hành.

Theo đó, các cơ sở đào tạo được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi tổ chức cho học viên thực hành lái xe trên đường. Giáo viên dạy thực hành phải nâng cao trách nhiệm, thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học viên tuân thủ quy tắc giao thông và chủ động xử lý khi xuất hiện tình huống có nguy cơ mất an toàn.

Yêu cầu này càng trở nên quan trọng khi xe tập lái hoạt động trên những tuyến đường có tốc độ cao, lưu lượng phương tiện lớn hoặc thường xuyên xảy ra ùn tắc. Với những học viên mới làm quen với điều kiện giao thông thực tế, sự hướng dẫn, giám sát kịp thời của giáo viên có vai trò trực tiếp trong việc bảo đảm an toàn.

Xử lý nghiêm xe tập lái vi phạm

Không chỉ kiểm tra tại các cơ sở đào tạo, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động của xe tập lái trên đường. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin về tình hình vi phạm của xe tập lái cũng sẽ được trao đổi, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo lái xe. Đây là cơ sở để các đơn vị chức năng đánh giá, chấn chỉnh hoạt động của cơ sở đào tạo, giáo viên dạy thực hành và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.

Phương tiện tập lái cũng được kiểm tra trước khi rời khỏi trung tâm đào tạo. Ảnh: Phạm Công

Theo lực lượng chức năng, các cơ sở đào tạo phải thường xuyên tự kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thực hành trên đường, kịp thời phát hiện những tồn tại để khắc phục. Giáo viên không chỉ hướng dẫn học viên thao tác điều khiển phương tiện mà còn phải chú trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật ngay từ những giờ học đầu tiên.

Trước khi khởi hành, học viên cần được hướng dẫn kiểm tra phương tiện, điều chỉnh vị trí ngồi, gương chiếu hậu, thắt dây an toàn và thực hiện các thao tác cần thiết. Trong quá trình di chuyển, giáo viên phải liên tục quan sát, nhắc nhở học viên giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và chủ động phòng tránh nguy cơ va chạm.

Việc tăng cường quản lý xe tập lái không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là hình thành thói quen tuân thủ pháp luật cho người học trước khi chính thức được cấp giấy phép lái xe và tự điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thực tế, những kỹ năng và thói quen được hình thành trong quá trình đào tạo có ảnh hưởng lâu dài đến cách ứng xử của người lái xe sau này. Nếu ngay từ quá trình học, học viên được hướng dẫn đầy đủ về kỹ năng, trách nhiệm và văn hóa giao thông, nguy cơ xuất hiện những hành vi tùy tiện khi điều khiển phương tiện sẽ được hạn chế.

Sự phối hợp giữa lực lượng CSGT, cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo vì vậy được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Thông qua kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, Phòng CSGT Hà Nội hướng tới đưa hoạt động đào tạo thực hành lái xe trên đường ngày càng nền nếp, an toàn, đúng quy định; đồng thời góp phần đào tạo những người lái xe không chỉ thành thạo kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Đây cũng là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với nguy cơ tai nạn giao thông, bởi bảo đảm an toàn không chỉ bắt đầu khi người lái xe được cấp giấy phép, mà cần được hình thành ngay từ những buổi đầu tiên ngồi sau vô lăng.