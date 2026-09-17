Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng tại các điểm ngập do mưa lớn

Mưa lớn trên diện rộng từ sáng sớm 17/9 khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại. Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã bố trí lực lượng, đặt biển cảnh báo, phân luồng và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh các khu vực ngập sâu.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, tính đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/9, tình trạng ngập úng xuất hiện tại nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Giao thông ùn tắc trên đường Nguyễn Văn Linh hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Thành Phương - TTXVN

Tại khu vực nội đô, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 3, số 7 cho biết, các vị trí ngập được ghi nhận gồm: đầu đường Huỳnh Thúc Kháng giao Láng Hạ, số 165 Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng; đường Phùng Hưng, đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng; đường Tố Hữu; phố Nguyễn Văn Trỗi; các đường Quyết Thắng, Vũ Đức Úy, Triều Khúc; đường Yên Xá vào Tổng cục 5; ngã tư Phạm Tu - Quang Liệt; đường Nguyễn Khuyến, khu vực giáp Yên Xá; khu vực giữa hai hồ Văn Quán và cầu Yên Sở.

Tại khu vực phía Tây thành phố, Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, một số vị trí bị ảnh hưởng gồm: Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục, Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, khu vực Trần Bình - Ủy ban Mai Dịch cũ, Đại lộ Thăng Long - Bảo tàng Quân sự và đầu cầu vượt 70 - Miêu Nha.

Trên Quốc lộ 32, tình trạng ngập được ghi nhận tại một số đoạn từ Km18+500 - Km19+000; khu vực Tân Tây Đô từ Km17+100 - Km17+650; Km16+500 - Km16+900 và Km14+500.

Tại một số vị trí ngập sâu, lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào khu vực có nguy cơ mất an toàn. Tại những điểm giao thông bị ảnh hưởng, cán bộ, chiến sĩ tổ chức điều tiết, phân luồng và hướng dẫn phương tiện di chuyển nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Đến 9 giờ cùng ngày, mực nước tại một số điểm ngập đã có dấu hiệu rút. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố trời vẫn tiếp tục mưa, tình hình giao thông có thể diễn biến phức tạp. Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tại những khu vực bị ảnh hưởng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp; hạn chế đi qua các tuyến đường đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Khi điều khiển phương tiện trong mưa lớn, người dân cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát.

Người dân cũng cần tìm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra mưa lớn, dông lốc; không dừng, đỗ phương tiện dưới gốc cây, gần công trình xây dựng, biển quảng cáo hoặc những vị trí có nguy cơ cây đổ, vật thể rơi. Khi phát hiện cây đổ, chướng ngại vật hoặc khu vực có dấu hiệu mất an toàn, người dân cần di chuyển đến nơi an toàn và thông tin cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.