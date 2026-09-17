Cảnh sát giao thông Hà Nội nỗ lực điều tiết giao thông trong ngập úng

Lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Sáng 17/9, mưa lớn trên diện rộng từ sáng sớm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai lực lượng, đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, tính đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng 17/9, tình trạng ngập úng xuất hiện tại nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố.

Nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng ngập úng. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Tại khu vực nội đô, các vị trí ngập được ghi nhận gồm: đầu đường Huỳnh Thúc Kháng giao Láng Hạ, số 165 Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng-Nguyên Hồng; đường Phùng Hưng (đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng), đường Tố Hữu, phố Nguyễn Văn Trỗi, đường Quyết Thắng, đường Vũ Đức Úy, đường Triều Khúc, đường Yên Xá vào Tổng cục 5, ngã tư Phạm Tu-Quang Liệt, đường Nguyễn Khuyến (khu vực giáp Yên Xá), khu vực giữa hai hồ Văn Quán và cầu Yên Sở.

Tại khu vực phía tây thành phố, một số vị trí bị ảnh hưởng gồm: Hồ Tùng Mậu-Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ-Phạm Hùng, Phạm Hùng-Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng-Đỗ Đức Dục, Trần Duy Hưng-Khuất Duy Tiến, khu vực Trần Bình-Ủy ban Mai Dịch cũ, Đại lộ Thăng Long-Bảo tàng Quân sự và đầu cầu vượt 70-Miêu Nha.

Trên Quốc lộ 32, tình trạng ngập được ghi nhận tại một số đoạn Km18+500-Km19+000, khu vực Tân Tây Đô Km17+100-Km17+650, Km16+500-Km16+900 và Km14+500.

Trước tình hình trên, tại một số vị trí ngập sâu, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Tại các điểm giao thông bị ảnh hưởng, cán bộ, chiến sĩ chủ động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tính đến 9 giờ sáng, mực nước tại một số điểm ngập đã có dấu hiệu rút, tuy nhiên, trên địa bàn thành phố trời vẫn tiếp tục mưa, tình hình giao thông có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tại những khu vực bị ảnh hưởng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. (Ảnh: NGỌC TIẾN)

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết. Khi điều khiển phương tiện trong mưa lớn, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát.

Người dân cần chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi mưa lớn, dông lốc, không dừng, đỗ phương tiện dưới gốc cây, gần công trình xây dựng, biển quảng cáo hoặc các vị trí có nguy cơ cây đổ, vật thể rơi. Khi phát hiện cây đổ, chướng ngại vật hoặc khu vực có dấu hiệu mất an toàn, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và thông tin cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.