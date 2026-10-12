Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo gì khi đi Vành đai 3 và các cây cầu lớn?

Ngày 12/10, trao đổi với PV Báo CAND, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây Hà Nội.

Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện thực tế thường xuyên đạt khoảng 100.000-120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6-8 lần mức thiết kế ban đầu, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và khả năng lưu thông.

Lưu lượng phương tiện trên Vành đai 3 trên cao thường xuyên ở mức cao, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.

Vào giờ cao điểm, ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện cao. Bên cạnh áp lực về lưu lượng, việc một số lái xe di chuyển chậm nhưng kéo dài thời gian lưu thông ở làn trái, chuyển làn thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể cản trở dòng xe, làm gia tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền.

Tình trạng này cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn khi lưu thông qua các cây cầu có mật độ phương tiện lớn như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân. Tại những khu vực có không gian lưu thông hạn chế, tốc độ di chuyển giữa các phương tiện không đồng đều, cùng với việc chuyển làn đột ngột hoặc phanh gấp, có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.

Cầu Nhật Tân hướng từ nội thành đi Đông Anh.

Để phòng ngừa tai nạn và hạn chế ùn tắc, Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp; chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tốc độ cho phép. Khi lưu thông, lái xe cần giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và tránh phanh gấp hoặc chuyển làn liên tiếp khi dòng xe đông.

Đối với xe tải và các phương tiện có kích thước lớn, lái xe cần lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, chú ý quan sát và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn. Người điều khiển phương tiện không nên di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở dòng xe; không tùy tiện sử dụng làn dừng xe khẩn cấp, trừ trường hợp được phép theo quy định.

Trên cầu được phân làn cho ô tô - xe máy.

Khi xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc quay đầu xe gây cản trở giao thông.

Trước khi đi vào đường trên cao, cầu vượt và các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, lái xe nên kiểm tra tình trạng phương tiện, cập nhật thông tin phân luồng và chủ động dự kiến thời gian di chuyển.

Việc chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn đúng quy định sẽ góp phần hạn chế va chạm, giảm nguy cơ ùn tắc dây chuyền, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.