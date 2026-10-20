Cảnh sát giao thông giúp sản phụ vỡ ối và người bị rắn độc cắn kịp thời cấp cứu

Chiều 20/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 2 ngày 18 và 19/10, Tổ CSGT Quốc lộ 14, Đội CSGT đường bộ số 4 (Đức Lập), Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã mở đường, giúp 2 người dân gặp nạn, nguy hiểm đến tính mạng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và an toàn.

Cảnh sát sử dụng xe đặc chủng mở đường, đưa người bị rắn cắn đi cấp cứu.

Khoảng 16h5 ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch tại Km 1796+300 đường Hồ Chí Minh, Tổ CSGT Quốc lộ 14, Đội CSGT đường bộ số 4 (Đức Lập), Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ của anh Vương Quốc Nhật (SN 2002, trú tại thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng). Trên xe của anh Nhật lúc này có chị Hồ Thị Thanh Nhâm (SN 2006, trú cùng địa chỉ) đang mang thai và có dấu hiệu vỡ ối, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu khẩn cấp.

Nhận thấy tình huống cấp bách, Tổ công tác do đồng chí Trần Đình Lập làm Tổ trưởng, đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, lãnh đạo Phòng CSGT và sử dụng xe môtô đặc chủng mở đường, hỗ trợ phương tiện đưa thai phụ đến Bệnh viện Y Dược, tỉnh Đắk Lắk.

Với quãng đường hơn 30 km, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, phương tiện đã nhanh chóng đến bệnh viện an toàn. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ đã khẩn trương hỗ trợ thai phụ sinh nở thành công, mẹ và em bé được chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ, giúp người gặp nguy hiểm lên băng ca vào phòng cấp cứu.

Trước đó, khoảng 20h, ngày 18/10, Tổ CSGT Quốc lộ 14, Đội CSGT đường bộ số 4 (Đức Lập), cũng do đồng chí Trần Đình Lập làm tổ trưởng, đang trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nhận được đề nghị hỗ trợ của anh Ngô Văn Hiếu, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng.

Trên xe của anh Hiếu lúc này có bà Lê Thị Hà (SN 1984, trú tại thôn Nam Thành, xã Nam Đà) vừa bị rắn độc cắn, sức khỏe diễn biến nguy kịch, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu khẩn cấp.

Nhận thấy tình huống cấp bách, đồng chí Trần Đình Lập và đồng đội báo cáo chỉ huy và lãnh đạo Phòng CSGT, đồng thời sử dụng xe ôtô đặc chủng để hỗ trợ, mở đường, dẫn phương tiện đưa bà Hà đến Bệnh viện Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian sớm nhất.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, cùng sự tích cực cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ, bà Lê Thị Hà đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định.

Sau sự việc, gia đình bà Hà đã gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 (Đức Lập), Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Việc kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân mà còn thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc sống.