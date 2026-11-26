Theo tin từ Phòng An ninh Nội địa - Công an TP Đà Nẵng, khoảng 18h40 ngày 25/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hòa Phước do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm Tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên đang đạp xe dưới trời mưa lớn nên chủ động tiếp cận, thăm hỏi.

Qua trò chuyện, nam thanh niên cho biết tên N.H.V. (19 tuổi), hiện là sinh viên một trường tại TP.HCM.

N.H.V. (19 tuổi). Ảnh: CACC. ↵

Trước đó, hay tin bà ngoại bị ốm phải nhập viện, V. đã từ TP.HCM về Huế thăm bà. Tuy nhiên, do không đủ tiền đi xe khách trở lại trường, nam sinh quyết định đạp xe từ Huế vào TP.HCM để tiếp tục việc học.

Hoàn cảnh của V. đặc biệt khó khăn khi cả cha và mẹ em đều qua đời trong đại dịch COVID-19.

Cảm thông trước hoàn cảnh của nam sinh, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Phước đã cùng nhau góp tiền hỗ trợ em trang trải chi phí sinh hoạt trước mắt, đồng thời đón xe khách giúp em trở lại TP.HCM tiếp tục học tập.

Việc làm thiết thực, giàu tình người của các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã góp phần giúp nam sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục hành trình học tập.