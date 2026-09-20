Cảnh sát giao thông giúp đưa người bị nhồi máu cơ tim đi cấp cứu kịp thời

Chiều 20/9, Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng cho biết, hôm qua, vào khoảng 19h15 ngày 19/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 1794 đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người điều khiển ôtô con biển kiểm soát 49B-220.71.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tổ CSGT, ông Nguyễn Văn Kỳ đã qua cơn nguy kịch.

Trên xe lúc này có ông Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 1972, trú tại thôn Đắk Drô, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) đang trong tình trạng bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe diễn biến xấu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Nhận thấy đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Trung Thành làm Tổ trưởng đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ, đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Ngay sau đó, xe ôtô đặc chủng của lực lượng CSGT được sử dụng để dẫn đường, bật tín hiệu ưu tiên, hỗ trợ phương tiện chở bệnh nhân nhanh chóng di chuyển trên tuyến. Với sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ CSGT, phương tiện chở ông Kỳ đã được dẫn đường an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển và kịp thời đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, ông Nguyễn Văn Kỳ đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, qua đó vượt qua cơn nguy kịch.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng một lần nữa thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.