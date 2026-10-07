Cảnh sát giao thông Gia Lai xử lý hơn 1.100 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm

Theo báo cáo, từ ngày 25-8 đến 25-9, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tổ chức 600 ca tuần tra, kiểm soát với 1.440 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trên các tuyến, địa bàn phụ trách, tập trung tại quốc lộ 25 và đường Hồ Chí Minh.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 3.268 trường hợp vi phạm, gồm 1.402 ô tô, 1.859 mô tô và 7 phương tiện khác.

Trong số này, có 1.115 trường hợp liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 497 xe tải, container, 33 đầu kéo và 585 xe khách (tăng 436 trường hợp so với cùng kỳ).

Đội CSGT đường bộ số 1 lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Ảnh: M.P

Qua xử lý, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 124 trường hợp, tước 2 phù hiệu và gửi phạt nguội đối với 461 phương tiện vi phạm.

Các lỗi vi phạm đáng chú ý gồm xe tải, container chạy quá tốc độ 329 trường hợp; dừng, đỗ không đúng quy định 84 trường hợp; vi phạm quy định xếp hàng hóa 84 trường hợp. Đối với xe khách, có 123 trường hợp chở hàng trong khoang chở khách và 61 trường hợp vi phạm tốc độ.

Đội CSGT đường bộ số 1 tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận tải trên quốc lộ 25. Ảnh: M.P

Bên cạnh xử lý trực tiếp, Đội CSGT đường bộ số 1 còn trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho 3.012 lượt lái xe kinh doanh vận tải và phát 3.200 tờ rơi.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra cơ động 24/24 giờ, tập trung kiểm tra, xử lý xe khách, xe tải và phương tiện hoán cải; đồng thời tăng cường xử lý nguội, kiểm tra tốc độ và kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, ma túy tại các cơ sở kinh doanh vận tải, bến, bãi.