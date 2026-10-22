Cảnh sát Giao thông đường thủy Lào Cai kịp thời hỗ trợ người đàn ông gặp vấn đề sức khỏe trên Quốc lộ 2D

Anh Phong được tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Công an tỉnh Lào Cai đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 8h20 ngày 21/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Chảy, khu vực hồ Thác Bà, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã phát hiện một người đàn ông dừng xe, nằm bên lề Quốc lộ 2D. Nhận thấy người này có biểu hiện bất thường về sức khỏe, tổ công tác nhanh chóng dừng lại, thăm hỏi và tìm hiểu sự việc.

Qua trao đổi, người đàn ông tên Phong, quê tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều khiển xe mô tô trên đường đi Lào Cai thì bất ngờ bị xây xẩm mặt mày, tê bì chân tay, không thể tiếp tục hành trình. Các cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương hỗ trợ, đưa anh Phong đến Trung tâm Y tế xã Yên Bình để được thăm khám, cấp cứu kịp thời. Sau khi được hỗ trợ y tế, sức khỏe của anh Phong đã ổn định.

Việc làm kịp thời của tổ công tác thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.