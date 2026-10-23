Cảnh sát giao thông đưa người đột quỵ nằm bên đường đi cấp cứu

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị vừa hỗ trợ người đàn ông bị đột quỵ đến viện cấp cứu, điều trị.

Cảnh sát Giao thông Quảng Trị dùng xe chuyên dụng đưa người dân gặp nạn đến viện. Ảnh cắt từ video/CSGTQT.

Khoảng 15h cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 9, Tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông nhận tin báo về người đàn ông có dấu hiệu đột quỵ, nằm bên đường tại địa phận xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Tổ tuần tra, kiểm soát do Trung tá Nguyễn Hữu Thủy phụ trách nhanh chóng tiếp cận, sử dụng xe chuyên dụng đưa người bị nạn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để cấp cứu.

Cảnh sát Giao thông Quảng Trị khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần chủ động bảo vệ sức khỏe, giữ tinh thần tỉnh táo, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Khi phát hiện người có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc gặp sự cố trên đường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.