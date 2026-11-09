Cảnh sát giao thông đưa người dân Thanh Hóa qua điểm ngập lụt

Hỗ trợ đưa người dân, công nhân qua những đoạn đường ngập sâu.

Trong hai ngày 8 và 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp bị ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tại khu vực ngã tư Các Sơn, trên tuyến Quốc lộ 47B, đoạn Nghi Sơn - Thọ Xuân, nước ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra ngập úng trùng với giờ tan tầm, lượng công nhân từ các khu vực sản xuất trở về đông, trong khi mực nước vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Các Sơn bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường. Bên cạnh việc phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông, lực lượng chức năng còn trực tiếp hỗ trợ đưa người dân, công nhân qua những đoạn đường ngập sâu. Từng lượt người được hỗ trợ lên xe, di chuyển qua khu vực nguy hiểm để tiếp tục hành trình.