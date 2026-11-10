Cảnh sát giao thông dầm mình trong mưa thu dọn bùn đất

Chiều 10/11, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, lực lượng CSGT Công an thành phố đã chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám tuyến, bám địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các điểm sạt lở, ngập úng, cây xanh gãy đổ để đảm bảo ATGT.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2, TP Huế ngập bùn đất, CSGT dựng barie ngăn phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, trong tối 9 và sáng 10/11, tuyến QL49 đi xã Bình Điền và các xã A Lưới xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá ra mặt đường tại Km 54+600 đoạn qua đèo Tà Lương; Km 61+200 QL 49 đoạn qua xã A Lưới 5.

Trung tá Hoàng Công Minh, Đội trưởng Đội CSGT Số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, nhận tin báo, lực lượng đơn vị đã cắt cử CBCS đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL49 khẩn trương đến hiện trường để chung sức phối hợp với các lực lượng ở cơ sở để hốt dọn đất đá, khắc phục vị trí sạt lở.

Cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Huế dầm mưa thu dọn đất đá trên tuyến QL49.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã A Lưới, một số vị trí xuất hiện đất đá tràn mặt đường, ngập úng cục bộ, lực lượng CSGT đã tổ chức cảnh báo, căng dây, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Tại địa bàn xã A Lưới 3, lực lượng CSGT Công an TP Huế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã A Lưới 3 và người dân xử lý các điểm cây xanh bị gãy đổ, đất đá sạt lở tràn xuống đường, góp phần khôi phục giao thông và bảo đảm an toàn cho người qua lại.

Một số tuyến đường qua xã A Lưới 3, TP Huế bị ngập cục bộ. CSGT Công an TP Huế và lực lượng ở cơ sở chốt chặn để đảm bảo ATGT.

Còn tại địa bàn phía Nam TP Huế, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT Công an TP Huế ghi nhận tình trạng sạt lở đất đá trên tỉnh lộ 14B, ngập úng cục bộ trên tỉnh lộ 14 và nguy cơ sạt lở tại tuyến đường nối cao tốc xuống Khe Tre. Hiện các vị trí nguy hiểm đã được CSGT cảnh báo, dựng rào chắn, tổ chức cấm đường và phối hợp khắc phục.

CSGT túc trực đảm bảo ATGT tại điểm sạt lở trên QL49 qua xã A Lưới.

Riêng tại khu vực trung tâm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Huế đã thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện các điểm cây xanh gãy đổ, phối hợp Công an phường, xã thu dọn, giải phóng mặt đường, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

“Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, lực lượng CSGT Công an TP Huế tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, ứng trực trên các tuyến, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và đơn vị quản lý đường bộ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong mưa lũ”, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế chia sẻ.

Cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Huế thu dọn cây xanh gãy đổ trên đường Bến Nghé.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, trong ngày 10/11, mực nước trên các sông tại thành phố đang lên chậm, trên mức báo động 1.

Dự báo từ ngày 10-12/11, các sông ở TP Huế có khả năng xuất hiện đợt lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 2, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Từ 7h sáng 10/11, hồ thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ tiến hành điều tiết nước về hạ du để tăng dung tích phòng lũ, với lưu lượng tăng dần từ 300 - 1.000m3/s. Thủy điện điều tiết nước khiến mực nước trên sông Bồ dâng nhanh, do đó trong ngày 10/11, các xã, phường ven sông Bồ như Kim Trà, Đan Điền, Quảng Điền, Phong Thái... đã có thông báo cho học sinh tại các khu vực thấp trũng nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà, TP Huế cho biết, toàn phường có 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS với hàng nghìn học sinh. Sau khi nhận được thông tin điều tiết hồ chứa nước thủy điện Bình Điền vào sáng nay, UBND phường Kim Trà đã chỉ đạo tất cả trường học trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tìm phương án cứu hộ tàu hàng mắc cạn vùng biển Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 10/11, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, tàu hàng VTA NEPTUNE bị trôi dạt và mắc cạn trên vùng biển thuộc địa bàn và các lực lượng đang lên phương án cứu hộ.

Tàu hàng mắc cạn trên vùng biển Huế, cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm phương án giải cứu.

Theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, sự cố xảy ra khoảng 20h30 ngày 9/11. Tàu VTA NEPTUNE là tàu chở hàng rời, trọng tải 23.620 DWT, dài hơn 150m, rộng 26m. Thời điểm gặp sự cố, tàu không chở hàng. Tàu mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam. Trên tàu có 20 thuyền viên và hơn 260 tấn dầu, trong đó khoảng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương khảo sát tình trạng thân tàu, kiểm tra các két ballast, xác định lượng nhiên liệu còn lại và tính toán các thông số kỹ thuật để xây dựng phương án đưa tàu thoát cạn.

Đồng thời, chủ tàu phải triển khai phương án đưa tàu về vị trí neo đậu an toàn và báo cáo kịp thời cho Cảng vụ, chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan. Cảng vụ yêu cầu xử lý khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho thuyền viên, phương tiện, đồng thời phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hiện các cơ quan chức năng đang tìm phương án cứu hộ tàu hàng trên.

Hải Lan