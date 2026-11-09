Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tìm chủ sở hữu hơn 100 phương tiện vi phạm hành chính

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, đã lập biên bản và tạm giữ 101 xe mô-tô, xe gắn máy, xe điện vi phạm hành chính. (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2)

Theo đó, trong thời gian qua, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, đã lập biên bản và tạm giữ 101 xe mô-tô, xe gắn máy, xe điện vi phạm hành chính. Tính từ thời điểm vi phạm, đến nay đã vượt quá thời hạn tạm giữ nhưng không có người vi phạm hoặc liên quan đến phương tiện đến để giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho chủ sở hữu phương tiện vi phạm đến tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tại địa chỉ số 41 đường Trần Quý Cáp, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng để giải quyết. (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2)

Trung tá Huỳnh Tấn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Căn cứ Điều 126, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Bộ Công an và công an các địa phương tiến hành rà soát số phương tiện vi phạm có danh sách kèm theo nếu nằm trong danh sách vật chứng của vụ án thì phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 để giải quyết.

“Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho chủ sở hữu phương tiện vi phạm đến tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tại địa chỉ số 41 đường Trần Quý Cáp, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng để giải quyết. Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người đại diện hợp pháp không đến giải quyết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, Trung tá Huỳnh Tấn Hải nói.