Cảnh sát giao thông Đà Nẵng thông tin về chính sách miễn lệ phí một số thủ tục đăng ký xe

Người dân đến làm thủ tục tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 117/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Để được xem xét áp dụng mức lệ phí 0 đồng, người dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện: chủ xe phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID 5 nhóm thông tin gồm: giấy khai sinh; thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Bên cạnh đó, người dân phải tích hợp thành công chứng nhận đăng ký xe của phương tiện trên VNeID. Thủ tục đề nghị giải quyết cũng phải thuộc phạm vi được áp dụng chính sách và được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến. Các thủ tục thuộc diện xem xét miễn lệ phí gồm đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và đăng ký xe tạm thời. Riêng thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu không mặc nhiên được miễn lệ phí theo chính sách này.