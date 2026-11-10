Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa thiệt hại do thiên tai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền đến chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy, chủ bến khách ngang sông, các cơ sở nuôi trồng thủy sản và người dân sinh sống ven sông, ven biển về việc thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án ứng phó. Đồng thời, hướng dẫn kiểm tra, gia cố phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản, hệ thống neo buộc, dây chằng, phao cứu sinh và các trang thiết bị an toàn trước khi thời tiết chuyển biến xấu.

Lực lượng CSGT kiểm tra, tuyên truyền cho các tàu cá

Đối với hoạt động giao thông đường thủy, Phòng CSGT khuyến cáo các chủ phương tiện tuyệt đối không chở quá số người quy định, phải trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ cứu sinh cho hành khách; không đưa phương tiện vào hoạt động khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh, dòng chảy xiết hoặc các điều kiện thời tiết nguy hiểm. Người dân cũng được khuyến cáo không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Song song với công tác tuyên truyền, Phòng CSGT tăng cường nắm tình hình trên các tuyến, luồng đường thủy; rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các bến thủy và địa điểm neo đậu phương tiện để kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng CSGT kiểm tra tại âu thuyền

Với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân và người dân không chủ quan, lơ là trước diễn biến thiên tai; nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Việc chủ động phòng ngừa, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Công Hạnh